Fusione Castegnero–Nanto, Bevilacqua: «Un percorso condiviso che guarda al futuro»

Con il via libera dei cittadini, la fusione tra i Comuni di Castegnero e Nanto è ufficialmente diventata realtà. A sottolinearne il valore politico e amministrativo è Alessia Bevilacqua, consigliere regionale vicentino della Lega – Liga Veneta, che definisce il nuovo ente «il frutto di un percorso condiviso, nato dalle richieste della cittadinanza e orientato all’efficienza futura».

Secondo Bevilacqua, l’unione dei due Comuni rappresenta una scelta «lungimirante e di buon senso», coerente con la linea sostenuta da anni dalla Regione del Veneto. «Le sfide che attendono le amministrazioni locali – spiega – richiedono strutture sempre più efficienti e adeguate dotazioni di personale, obiettivi difficili da raggiungere per realtà di dimensioni ridotte».

La consigliera regionale ha partecipato all’incontro pubblico che si è svolto tra Nanto e Castegnero insieme all’assessore regionale Marco Zecchinato, che ha illustrato l’iter legislativo della fusione. Il passaggio successivo sarà infatti l’istituzione della legge regionale, chiamata ora al voto del Consiglio regionale del Veneto.

Bevilacqua ha inoltre richiamato la propria esperienza da sindaco di Arzignano, Comune di medie dimensioni del Vicentino, come esempio concreto dei benefici che possono derivare da strutture amministrative più solide. «Il futuro va in questa direzione – ha ribadito – ed è necessario continuare a sostenere strategie di questo tipo».

Un plauso finale è stato rivolto ai sindaci dei due Comuni e a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, approvato a maggioranza. «È un segnale politico chiaro – conclude Bevilacqua – che dimostra come i processi che partono dal basso, in modo condiviso e coordinato, riescano a raggiungere risultati concreti».