7 Settembre 2025 - 16.53

Furti alle auto durante la Fiera di Vicenza: un arresto e una denuncia

REDAZIONE
VICENZA, 6 settembre 2025 – Tentavano di rubare nelle auto in sosta nei pressi della Fiera orafa internazionale, ma sono stati fermati dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri un 50enne cittadino peruviano, H.R.L.C., è stato sorpreso dal proprietario di un’autovettura mentre rovistava all’interno dell’abitacolo. Nel tentativo di fuggire ha spinto con forza la vittima, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine in servizio nella zona del quartiere fieristico.

Il proprietario ha riferito di aver notato l’uomo in compagnia di due donne sudamericane. Poco dopo, una pattuglia ha intercettato nei dintorni una cittadina colombiana che, con atteggiamento sospetto, ha cercato di sottrarsi al controllo. Portata all’Ufficio di Polizia Fiera e sottoposta a perquisizione, è stata denunciata per concorso in tentato furto.

Al termine degli accertamenti, il cittadino peruviano è stato arrestato per rapina impropria e condotto al carcere di Vicenza. Entrambi i soggetti sono stati colpiti da Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza per un anno, emesso dal Questore.

