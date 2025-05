Fumata bianca “a sorpresa”, eletto il Papa al quarto scrutinio. Oltre 40mila persone in piazza San Pietro attendono il nome

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ORE 18:45 – Sono salite a oltre 40mila le persone che hanno raggiunto piazza San Pietro per vedere affacciarsi il nuovo pontefice. Lo si apprende dalle forze dell’ordine presenti sul posto. Il flusso, aumentato notevolmente dopo la fumata bianca, sta crescendo ancora.

ORE 18:20 – Sono già 15mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata. Lo si apprende dalle forze dell’ordine presenti sul posto. Il flusso aumenterà dopo la fumata bianca. Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave.

ORE 18:10 – Fumata bianca in Vaticano: il Conclave ha eletto il nuovo Pontefice. La fumata è apparsa pochi istanti fa dal comignolo della Cappella Sistina, quasi “a sorpresa”. Il tutto al quarto scrutino, durante il secondo giorno.

Le campane di San Pietro stanno suonando a festa. Migliaia di fedeli, raccolti in Piazza San Pietro, hanno accolto il segnale con un applauso emozionato. Ora l’attesa è tutta per il celebre annuncio «Habemus Papam» e per la prima apparizione del nuovo Vescovo di Roma dalla loggia della Basilica. Si ignora ancora il nome del cardinale eletto.