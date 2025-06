Francesco Renga sabato 21 in Piazza dei Signori a Vicenza

Vicenza in Festival, il 21 giugno festa d’estate

con il concerto di Francesco Renga in Piazza dei Signori

Dal 30 agosto al 4 settembre poi in programma

Nek, Cristiano De André, Paolo Crepet, Massimo Ranieri, Steve Hackett e Diodato

VICENZA, 18 giugno 2025 – Vicenza in Festival prende il via sabato 21 giugno in Piazza dei Signori (ore 21.30) con un’anteprima affidata alla inconfondibile voce di Francesco Renga. È il festival firmato da DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, che unisce la bellezza della città all’emozione dello spettacolo dal vivo e che tornerà poi a fine estate con Nek (30 agosto), Cristiano De André (31 agosto), Paolo Crepet (1 settembre), Massimo Ranieri (2 settembre), Steve Hackett (3 settembre) e Diodato (4 settembre).

Francesco Renga con questo tour celebra un anniversario importante. Nel 2025 la sua “Angelo” compie 20 anni e l’artista sarà live con “Angelo- Venti”, per festeggiare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il tour sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Francesco Renga ha recentemente celebrato 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Ad aprire il concerto di Francesco Renga, sarà la giovane cantautrice NICOL, una delle voci emergenti più intense della nuova musica italiana. Originaria di Vicenza, Nicol Castagna – in arte NICOL – classe 1999, si è affermata negli ultimi anni come una delle più promettenti cantautrici della scena italiana. La sua scrittura personale e profonda, capace di affrontare temi importanti con delicatezza e autenticità, l’ha portata a distinguersi anche al pubblico televisivo con la partecipazione ad Amici e, nel dicembre scorso, a Sanremo Giovani 2024, con il brano “Come mare”. Nel 2024 è stata inoltre protagonista della colonna sonora della serieNetflix Adorazione – curata da Fabri Fibra – con due brani originali: “Ritornerai” e il singolo “Viscere” feat. Fabri Fibra, prodotto da Canova per Columbia Records / Sony Music Italy.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza e con il sostegno di Banca delle Terre Venete, AGS AIM, Sidastico, Ceccato Automobili, Porto di Mare, Univer 2000, Emisfero e Famila, Targa System, Sikura, Garzadori, Ortopedia Sanitaria Cittadellese.

Le prevendite degli eventi del festival sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Tutti i concerti iniziano alle 21.00, tranne il concerto di Francesco Renga in programma per le 21.30.

Tutte le info: https://vicenzainfestival.it/