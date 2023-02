Forza Italia e i suoi ex: Cattaneo scrive a Tosetto

Sceglie l’ironia il capogruppo di Forza Italia, Roberto Cattaneo, per commentare la scelta del suo ex coordinatore provinciale Matteo Tosetto. Di seguito, la sua lettera:

“Grazie

Dopo più di un ventennio con la maglia di Forza Italia, un ex Presidente di Circoscrizione-Commissario provinciale-Coordinatore di Vicenza-Assessore e Vicesindaco con deleghe importanti che gli hanno garantito soddisfazioni in termini di immagine ed anche economico, collaboratore territoriale di un deputato ,collaboratore del coordinamento regionale del Veneto, tutto e sempre sotto l’ala protettrice di Forza Italia, senza nulla dire ad amici e sostenitori, e nemmeno al Sindaco che gli ha dato fiducia in nome e per conto del suo partito, alla fine esce dalla maggioranza di governo ma con il comodo e remunerato scudo dell’assessorato, e poi, sull’onda di una richiesta di chiarimenti, prende cappello e se ne va. Dove? È l’interrogativo che si ponevano quanti, forzisti e non, gli avevano dato fiducia e sostenuto nelle sue aspirazioni. Finalmente si scopre l’arcano: diventa un “civico”! Tutti hanno il diritto di cambiare opinione, specie in politica. Ma tutti avrebbero se non il dovere, almeno il buon gusto di spiegarlo per rispetto agli elettori di quel partito che gli ha dato tutto. Ora sarebbe un “civico”, suo pieno diritto, ma è un “civico”, da quanto si apprende dalla stampa, di sinistra! Addirittura sostenitore di un altro “civico” improvvisato, il Capogruppo del PD in Regione. Tanto veloce nel cambiar casacca che non si è nemmeno ricordato di restituire quella del suo partito e le indossa, imperturbato, tutte due, una davanti e l’altra di dietro.

Come per tanti mesi ha fatto l’ex amico (politico) Matteo dimostrando anzitutto scarso rispetto di sé stesso.

Roberto Cattaneo Forza Italia”