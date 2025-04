Formaggio (FdI): “Vogliamo papa Parolin”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Joe Formaggio (FdI): “Il Cardinale Pietro Parolin, orgoglio veneto e vicentino, guida auspicata per la Chiesa universale”

In un momento cruciale per la Chiesa cattolica, dopo la recente scomparsa di Papa Francesco, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio esprime il suo fervido auspicio affinché il Cardinale Pietro Parolin, nato a Schiavon in provincia di Vicenza, possa ascendere al soglio pontificio come prossimo Papa, portando con sé l’orgoglio e i valori della terra veneta.

“Il Cardinale Parolin è un figlio illustre del Veneto e di Vicenza, una figura di straordinaria levatura morale, diplomatica e spirituale,” dichiara Formaggio. “La sua esperienza come fine mediatore internazionale, la sua profonda conoscenza delle dinamiche globali e il suo radicamento nei valori cristiani, forgiati nella nostra terra veneta, lo rendono il candidato ideale per guidare la Chiesa in questi tempi complessi. Come veneto e vicentino, provo un immenso orgoglio nel pensare che un nostro conterraneo possa essere chiamato a una responsabilità così alta.”

Formaggio sottolinea l’importanza di una leadership capace di coniugare continuità con le riforme avviate da Papa Francesco e un approccio sobrio e dialogante, riflettendo la laboriosità e la concretezza tipiche della cultura veneta. “Il Cardinale Parolin ha dimostrato di essere un uomo di equilibrio, capace di costruire ponti senza compromettere la dottrina. La sua elezione sarebbe un segnale di speranza per i fedeli di tutto il mondo, un riconoscimento al ruolo centrale dell’Italia nella Chiesa cattolica e un omaggio alla nostra identità veneta e vicentina, che ha sempre dato figure di grande spessore alla storia.”

Il consigliere di Fratelli d’Italia invita i fedeli e la comunità veneta, in particolare i cittadini di Vicenza, a sostenere con la preghiera il prossimo Conclave, affinché lo Spirito Santo illumini i cardinali nella scelta del nuovo Pontefice. “Confidiamo che il Cardinale Parolin, o chiunque sarà chiamato a questo compito, possa guidare la Chiesa con la saggezza e il coraggio che contraddistinguono la nostra gente veneta, portando il cuore di Vicenza e del Veneto nel mondo. VIcenza Grande Ancora”.