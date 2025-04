Formaggio (FdI) – L’incontro Meloni-Trump opportunità per il sistema imprenditoriale veneto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il consigliere regionale del Veneto Joe Formaggio (FdI) commenta positivamente il viaggio in America della Premier Giorgia Meloni e l’incontro con Donald Trump, sottolineando le ricadute favorevoli per le imprese venete e la possibilità di replicare a livello regionale il modello nazionale.

«Il successo di questo storico incontro rappresenta una svolta fondamentale per le relazioni tra Italia e Stati Uniti», dichiara Formaggio. «L’apertura a un accordo commerciale e la conferma di investimenti per 10 miliardi di euro da parte delle imprese italiane negli USA sono una straordinaria opportunità per il sistema imprenditoriale veneto, da sempre vocato all’export e all’innovazione».

«Sono certo – prosegue – che la prossima amministrazione regionale a guida Fratelli d’Italia potrà seguire lo stesso modello di leadership e pragmatismo adottato dalla Premier Meloni a livello nazionale. Questo ci permetterà di tradurre in azioni concrete le opportunità offerte da questa nuova stagione di relazioni internazionali, sostenendo le nostre imprese, creando lavoro e rafforzando la competitività del Veneto nel mondo».

«Il Veneto ha tutte le potenzialità per beneficiare direttamente di questo rinnovato dialogo con gli Stati Uniti, e con un governo regionale a trazione FdI potremo lavorare fin da subito per consolidare e ampliare queste sinergie economiche», conclude Formaggio.