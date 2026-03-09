9 Marzo 2026 - 10.34
FOLLEMENTE INSIEME: MERCOLEDÌ 11 AL CENTRO GAIA IL RITORNO DELLA BIODANZA CLINICA A VICENZA
Mercoledì 11 al Centro Gaia, Vicenza si prepara a riscoprire la magia della Biodanza Clinica con l’iniziativa dal tema “Follemente Insieme”. Dopo anni in cui la città è stata punto di riferimento internazionale per questa disciplina, il percorso torna grazie al finanziamento totalmente autonomo del Centro Gaia, offrendo un’occasione unica di connessione, movimento e rinascita emotiva per tutti i partecipanti.