9 Marzo 2026 - 10.34

FOLLEMENTE INSIEME: MERCOLEDÌ 11 AL CENTRO GAIA IL RITORNO DELLA BIODANZA CLINICA A VICENZA

Elisa Santucci
Mercoledì 11 al Centro Gaia, Vicenza si prepara a riscoprire la magia della Biodanza Clinica con l’iniziativa dal tema “Follemente Insieme”. Dopo anni in cui la città è stata punto di riferimento internazionale per questa disciplina, il percorso torna grazie al finanziamento totalmente autonomo del Centro Gaia, offrendo un’occasione unica di connessione, movimento e rinascita emotiva per tutti i partecipanti.

