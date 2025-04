Flash mob dei sindacati contro le morti sul lavoro in piazza Castello

Distesi a terra con gli occhi chiusi, sul selciato di piazza Castello a Vicenza, per ricordare i 79 morti sul lavoro in Veneto registrati nel 2024. Così si è svolto il flash-mob organizzato oggi dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil in occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Operai distesi sul selciato con in mano i cartelli con gli slogan della lotta sindacale alle ‘morti bianche’: imanifestanti rimasti per circa un’ora a terra, lasciando poi le loro sagome disegnate come simbolo. Tra le province venete, Vicenza ha registrato l’anno scorso 6 incidenti mortali in tutto, 4 in meno rispetto al 2023. ANSA VENETO