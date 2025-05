Fino al 18 maggio la “Settimana del pane integrale”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI





Sensibilizzare sull’importanza del consumo di pane integrale e semi-integrale, spesso trascurati. Con questo obiettivo gli Artigiani del Pane di Confartigianato Imprese Vicenza e la Lega Italiana Lotta ai Tumori, con il contributo di Ebav, fino al 18 maggio rinnovano anche quest’anno l’appuntamento con la Settimana del Pane Integrale.

Consumare prodotti più salutari non è solo un elemento fondamentale per la tutela della salute e del benessere, ma anche una misura preventiva nei confronti di alcune patologie. I cereali, inclusi il pane e altri derivati, specialmente quelli integrali, infatti, costituiscono da sempre un componente essenziale di una dieta equilibrata e salutare. Le fibre presenti nei cereali giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione di molte patologie, tra cui quelle tumorali, oltre a favorire l’abbassamento del colesterolo, della glicemia e dei rischi cardiovascolari. Nel contempo l’uso del pane integrale alza il benessere intestinale, l’energia, il senso di sazietà e la concentrazione. E tutto questo grazie al consumo di cereali nella loro forma integrale, poiché contengono la crusca, e sono fonti preziose di fibre, vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e zinco.

La Settimana prevede per oggi, martedì 13 un Paneritivo, evento di apertura con degustazione che si terrà alla Panetteria Gasparini di Piovene Rocchette (ore 17.00) e avrà come ospiti: Antonio Stano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda ULSS 7 Pedemontana; Federico Rossi, Panificatore e insegnante nel Centro di Formazione Professionale di Trissino; e Giuseppe Galvanin, Presidente di LILT Vicenza.

Per far scoprire al grande pubblico tutte queste caratteristiche del pane integrale i panifici aderenti nel corso della Settimana proporranno uno sconto del 20%. Un’iniziativa che incontra l’entusiasmo dei panificatori artigiani, anche nel diffondere la conoscenza di farine e cereali del territorio, testimoniata dal numero di punti vendita aderenti che di anno in anno sale e che per questa edizione vede coinvolti 36 panifici sparsi in tutto il vicentino.

Per conoscere i panifici aderenti all’iniziativa basta collegarsi al sito di Confartigianato: https://www.confartigianatovicenza.it/settimana-del-pane-integrale-2025