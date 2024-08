Filo spinato sulla ciclabile Treviso-Ostiglia nel Vicentino: la condanna di Zaia

“Esprimo la più ferma condanna per il vile atto vandalico che ha interessato qualche giorno fa la Treviso-Ostiglia, all’altezza di Montegalda-Longare, un tracciato, che, collegando Treviso a Cologna Veneta, nel territorio veneto, ha tutte le caratteristiche per essere considerato come una delle ciclovie più belle d’Italia. Disseminare punte di filo spinato lungo una delle ciclabili più frequentate non solo dagli amanti delle due ruote ma anche da tante famiglie con bambini piccoli è un gesto spregevole e di profonda inciviltà oltre che molto pericoloso per l’incolumità di chi vi transita. Mi auguro sia fatta chiarezza sull’episodio e che il responsabile paghi per quanto ha fatto”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con riferimento al ritrovamento di una trentina di punte di filo spinato lungo la Ciclovia Treviso-Ostiglia, e, in particolare, in corrispondenza del tratto, all’altezza di Montegalda-Longare che collega via Carbonare al vicino casello ferroviario.