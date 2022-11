Fieracavalli: Coldiretti, 550 mila allevati in Italia

Sono 550 mila i cavalli allevati in Italia, per le passeggiate e il turismo equestre, l’attività sportiva e la pet therapy.

Il dato emerge dalle elaborazioni di Coldiretti in occasione della 124/a edizione di Fieracavalli a Verona.



Con 32 razze tutte italiane – sottolinea la Coldiretti – il nostro Paese vanta la maggiore biodiversità equina d’Europa con il patrimonio concentrato in particolare in Lombardia, Lazio, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. Quote significative si trovano anche in Sardegna, Campania, Abruzzo e Veneto.

Il Padiglione 2 della Fiera veronese è dedicato alle razze italiane con il meglio della biodiversità equina nazionale, grazie all’Associazione Italiana Allevatori (Aia) che è capofila, assieme a partner di rilievo del Progetto Leo (Livestock Environment Opendata).

L’attività equestre, sempre secondo le rilevazioni dell’associazione, coinvolge oltre 3 milioni di italiani fra sportivi e amanti di passeggiate su 7.000 chilometri di percorsi nella penisola. Fra le pratiche di agricoltura sociale vi sono anche i servizi di cura e assistenza terapeutica come l’ippoterapia.

Il turismo in sella è complementare ad altre forme di vacanza a contatto con la natura e con la ricerca di specialità enogastronomiche: sono saliti a 1.437 gli agriturismi italiani che offrono attività di equitazione, con maggiore concentrazione in Sicilia (241) Lombardia (210), Umbria (123) e Toscana (101) e Lazio (96) secondo l’analisi di Terranostra su dati Istat.