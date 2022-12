Fermata la banda della Focus: folle inseguimento da Este nelle campagne della Bassa Padovana

Un folle inseguimento nelle campagne della Bassa Padovana finita nel Basso Vicentino. I Carabinieri di Este hanno fermato ed arrestato ieri tre soggetti, ricercati da tempo e ritenuti responsabili di una serie di furti e raggiri, soprattutto ai danni di anziani, attiva nella Bassa Padovana, proveniente dal Piemonte e segnalata da tempo. I tre si presentavano con distintivi e divise delle forze dell’ordine, dei tecnici del gas e razziavano denaro e gioielli nelle case delle vittime dopo averle raggirate.

I militari di Este hanno intercettato ieri l’auto, una Ford Focus, in via Magazza. Il veicolo non corrispondeva alla targa. L’auto non si è fermata all’alt ed è fuggita verso Lozzo Atestino. L’inseguimento ad alta velocità è proseguito a Ospedaletto Euganeo e a Borgo Veneto. I malviventi, fuggendo, hanno cercato di disfarsi di prove e refurtiva gettando zainetti e borsoni nei canali. La corsa della Focus è finita con il motore in fiamme. I tre sono stati arrestati dopo aver tentato di fuggire tuffandosi nel canale. Si tratta di un 45enne di Ciriè (Torino), un 23enne di Asti e un 22enne di Nichelino (Torino). I primi due noti alle forze dell’ordine. Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di armi e distintivi contraffatti. Indagini in corso per ricostruire le loro azioni delittuose.

Sono anche in corso le indagini per individuare le ulteriori azioni delittuose in cui dovessero risultare coinvolti.