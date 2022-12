FAITS DIVERS OU POLITIQUES SOCIALES : EPISODE TRAGIQUE SUR L’ASSASSINAT DE TROIS PERSONNES A ROME.

Sarah Legato

Un homme de 57 ans Claudio Campiti, a ouvert le feu dans la matinée de dimanche 11 décembre 2022 sur le groupe du consortium Valleverde (Organisme gouvernemental en charge de la gestion et de l’entretien des routes, des égouts, de l’éclairage, des services et des espaces verts) lors d’une réunion dans un bar à Fidene (Rome). Trois femmes ont été tuées et quatre autres personnes sont blessées dont certaines dans un état critique.Une des victimes était une proche de Giorgia Meloni présidente du Conseil des ministres.

D’après les témoignages, il aurait été intercepté par les membres de ce même consortium. Le tireur est actuellement en état d’arrestation dans une gendarmerie de Roma.

Le port d’arme lui avait été retiré mais il aurait volé une arme à feu dans un centre de tir. L’assassin faisait partie du consortium avec qui il était en litige dû à un problème financier.

Sur le blog de l’assaillant, les messages qu’il postait, révéleraient une violence et une fragilité mentale. Un profil psychologique à mouvances extrémistes et Il tenait des propos violents de désespoir, de plus il vivait dans des conditions très précaires inférieur au seuil de pauvreté. Il se décrivait comme incompris par les responsables du consortium apparemment indifférents ou impuissants à son état psychologique, il ne comprenait pas le système dans lequel nous vivons. Un grave épisode de violence qui touche la ville de Rome et brise des vies.

Le contexte économique est de plus en plus tendu et la gestion des classes sociales semble difficile à gérer. Les pilules miracles ne feront pas tout le travail d’apaisement des âmes. Et si ce cas n’était plus un cas isolé, mais courant et récurrent, qu’adviendra-t-il ? Une violence accrue et incontrôlable ? Posons-nous la question de comment et quelle sont les principales motivations dans une vie et pourquoi nous avons transformé notre société en mode « consommation », peut-être la régression ? Reste alors le sentiment d’un monde ennuyeux, gagné par la dominance et la déshumanisation.

Une auteure New-yorkaise Leslie Kaplan, vivant à Paris, révèle sa pensée dans des contes pour adultes, poésie et romans, de façon drôle et ironique dans des fictions sur la réflexion de la violence de nos sociétés et des politiques sociales. Par exemple « désordre » ou « l’aplatissement de la terre » et son dernier « le fou ».

Dans ces propos, il ne s’agit pas de trouver des excuses aux actes qui ont été commis. Ils sont condamnables mais plutôt de réfléchir à nos façons de vivre et penser le monde dans lequel nous vivons et avoir l’espoir d’un changement.