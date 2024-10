Esselunga cerca 50 persone: job day a Vicenza e Verona

Sono aperte le candidature per il Job Day Verona e Vicenza, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà nella città di Bergamo il 29 e 30 ottobre: per partecipare occorre candidarsi da lunedì 7 a domenica 20 ottobre 2024, iscrivendosi attraverso la sezione Eventi del sito www.esselungajob.it

Il Job Day Verona e Vicenza è organizzato con l’obiettivo di cercare persone per il potenziamento dell’organico dei punti vendita Esselunga e dei Bar Atlantic presenti nelle due province venete.

Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati i candidati più in linea con i profili cercati verranno contattati e invitati all’evento che si terrà a Bergamo nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. Per chi sarà impossibilitato a raggiungere la location di Bergamo, l’iter selettivo potrà essere sostenuto on line.

L’evento è articolato in una fase introduttiva di presentazione dell’azienda e in successivi colloqui individuali con i recruiter del Talent Acquisition Center.

Le professionalità cercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista.

La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo che prevede attività sul campo e in aula, per acquisire le competenze e gli strumenti necessari a gestire i reparti in maniera autonoma ed efficace.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti, mantenere in ordine la merce esposta e assistere la clientela nell’acquisto. Nei reparti freschi si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

L’allievo responsabile Bar Atlantic è inserito all’interno di un Bar Atlantic e, grazie al programma formativo dedicato, intraprende un percorso di crescita strutturato che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggior responsabilità nell’organizzazione delle attività del Bar e nel coordinamento dei suoi collaboratori.

Il barista impara a conoscere l’assortimento e i servizi offerti e, grazie alla formazione sul campo in affiancamento a colleghi esperti, apprende le tecniche di preparazione di prime colazioni, pranzi e aperitivi, le operazioni di cassa e la tenuta di banco, cucina e spazi espositivi. Si occupa inoltre di assistenza e servizio alla clientela e della corretta esposizione delle vetrine del Bar.

Grazie al Job Day Verona e Vicenza, Esselunga conta di inserire 50 persone.

Per scoprire tutte le offerte di lavoro disponibili all’interno del Gruppo Esselunga, è possibile consultare la sezione “Posizioni Aperte” del sito www.esselungajob.it.