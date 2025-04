Esequie del Santo Padre. Zaia, “Il Veneto pronto a dare il suo contributo di Protezione civile”

“Il Veneto è pronto a dare il proprio contributo per garantire un supporto efficiente e ordinato in occasione delle esequie del Santo Padre. Dopo la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile nazionale, e su richiesta del Dipartimento, è stato attivato il sistema delle Colonne Mobili regionali. Anche la nostra struttura di Protezione Civile è coinvolta e sta avviando la ricognizione per garantire la disponibilità di personale e mezzi”, lo dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.La richiesta pervenuta prevede l’impiego di circa 30 volontari al giorno nel periodo compreso tra il 23 e il 27 aprile, oltre alla presenza di un funzionario con compiti di coordinamento. Il sistema di Protezione Civile regionale è già stato allertato per predisporre la partecipazione alle operazioni, in pieno spirito di collaborazione interistituzionale e nel rispetto del valore simbolico e spirituale dell’evento.“La nostra Protezione Civile è sempre pronta a intervenire nei momenti in cui il Paese chiama – conclude Zaia –. Questo è un momento solenne e storico, e anche il Veneto darà il proprio contributo con professionalità, rispetto e spirito di servizio”.