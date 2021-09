Esce di strada mentre guida ubriaco: ferito

Nella notte tra sabato e domenica, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, un uomo, V.S., ha perso il controllo della propria utilitaria uscendo di strada. L’uomo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e anche pagare le conseguenze legali dell’accaduto, in quanto positivo all’alcoltest.

L’incidente è avvenuto in via Baracche a Tezze sul Brenta, mentre l’uomo guidava la sua Citroen C1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 117 e una pattuglia dei carabinieri di Bassano. L’uomo ha riportato una frattura scomposta ad una mano e a un polso e avrà bisogno della chirurgia perché si riduca. Inoltre, V.S. dovrà subire le sanzioni per guida in stato d’ebbrezza.