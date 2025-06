Esce di strada con l’auto: donna ferita (FOTO)

Intorno alle 12 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Pezze Lunghe a seguito di una fuoriuscita autonoma di un’autovettura.

La conducente, rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lonigo. La donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con due ambulanze provenienti rispettivamente da Noventa Vicentina e da Lonigo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale dell’Unione Comuni Basso Vicentino per gli adempimenti di competenza.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco si sono concluse dopo circa due ore