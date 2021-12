Era stata violentata durante le vacanze in Croazia: arrestati in due

Le autorità croate hanno arrestato due persone, Miroslav Lukic, 29 anni, ed Herald Merolli, 31, albanese, che sarebbero rei di aver aggredito e violentato una ragazza 28enne di Bassano quest’estate. La donna, che si trovava in Croazia da parenti acquisiti, si sta ancora riprendendo dallo shock. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti: la vittima era andata in Croazia per qualche giorno di vacanza. Lì infatti risiede la sorella, che ha sposato un giovane croato e che da poco ha partorito il suo primogenito. Una sera, la ragazza di Bassano, uscita con la cognata e alcune sue amiche, ad un certo punto si è ritrovata sola in un locale in centro città. A quel punto è stata avvicinata da due uomini, che la donna non conosceva. I due hanno approcciato la donna in modi insistenti e poi, quando lei ha cercato di dileguarsi, l’hanno inseguita e raggiunta in una zona poco frequentata, bloccandola in un vicolo e saltandole addosso per approfittare di lei, che ha subito anche diverse ferite.

Dopo la fuga e il ricovero in ospedale, dove le è stata prestata assistenza sanitaria e psicologica, la donna ha sporto denuncia; nei giorni scorsi, le indagini si sono chiuse con l’arresto di Lukic e Merolli, che ora dovranno rispondere di violenza sessuale.