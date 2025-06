Entra in una scuola per rubare: arrestato cittadino libico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La scorsa notte, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza sono intervenuti in via Bixio, su richiesta della vigilanza privata, dove era stato bloccato un uomo che si era introdotto all’interno di un istituto scolastico, per un furto. Appena giunti sul posto, gli Agenti hanno riconosciuto subito il pluripregiudicato cittadino libico M.A., di 34 anni, che, all’esito dell’immediata perquisizione, è stato trovato ancora in possesso di parte della refurtiva. Il cittadino libico, che aveva già a suo carico numerosi precedenti di polizia, nonché la misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato ed accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Vicenza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto Divieto di Dimora comune di Vicenza.

Il profilo del cittadino libanese, già destinatario delle misure di prevenzione del DACUR e dell’Avviso Orale, sarà ulteriormente attenzionato per una proposta di Sorveglianza Speciale.