En France: Des habitants se mobilisent et manifestent contre l’installation d’un point de deal dans leur quartier

Cronaca dalla Francia – di Sarah Legato

A Marseille (Bouches-du-Rhône), les résidents du quartier « les Campanules » se sont mobilisés ce dimanche 8 janvier pour manifester contre l’installation d’un « point de deal » qu’ils redoutent chez eux.

C’est début janvier qu’un groupe d’individus cagoulés auraient détruits une partie du matériel de sécurité récemment rénové pour prendre possession d’un des bâtiments du quartier pour vendre de la drogue.

Les habitants qui vivaient jusqu’à présent tranquillement, bien déterminés à ne pas céder à l’intimidation et aux saccages, ont pour l’instant comme seul moyen de lutte l’occupation des lieux.

Ensemble, ces citadins sont ainsi parvenus à alerter les autorités et tenir éloignés les dealers.

Un ras-le-bol qui entraina une mobilisation courageuse, les coudes serrés et la voix haute! Cet exemple hors du commun pourrait inspirer d’autres quartiers, hélas encore trop timides ou trop apeurées.

Versione italiana

Francia: Residenti si mobilitano e manifestano contro l’installazione di « un spaccio di stupefacenti » nel loro quartiere.

A Marsiglia (Bouches-du-Rhône), i residenti del quartiere «les Campanules» si sono mobilitati la scorsa domenica (8 gennaio) per manifestare contro l’istituzione di un «punto di spaccio», che temono, vicino a casa loro.

All’inizio di gennaio, un gruppo di persone incappucciate avrebbe distrutto parte del materiale di sicurezza recentemente rinnovato per prendere possesso di uno degli edifici del quartiere al fine di vendere droga.

Gli abitanti che fino ad ora vivevano tranquillamente, ben decisi a non cedere all’intimidazione e ai saccheggi, hanno per il momento come unico mezzo di lotta l’occupazione dei luoghi.

Insieme, questi cittadini sono riusciti a allertare le autorità e tenere lontani gli spacciatori.

Un’esasperazione che ha provocato una mobilitazione coraggiosa: tutti uniti e con la voce alta!

Questo esempio fuori dal comune potrebbe ispirare altri quartieri, purtroppo ancora troppo timidi o troppo spaventati.