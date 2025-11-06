6 Novembre 2025 - 17.29
“Eccidio 10 martiri”, modifiche alla circolazione
|Dalle 8 alle 12 di sabato 8 novembre 2025, in viale 10 martiri, sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su ambo i lati nel tratto di strada antistante il Monumento che ricorda l’eccidio, dallo slargo tra i civici 16 ed 83 fino al termine della strada.Il divieto ha lo scopo di riservare l’area allo svolgimento della cerimonia organizzata in occasione dell’81esimo anniversario dell’Eccidio 10 martiri.