Manifestazione Aspettando il Natale in via Zugliano, modifiche alla circolazione

Sabato 13 dicembre o in caso di pioggia sabato 20 dicembre, in via Zugliano, dall’incrocio con via Tornieri fino al civico 35, sarà parzialmente chiusa la carreggiata sul lato dei civici dispari per consentire il montaggio degli allestimenti necessari alla manifestazione Aspettando il Natale.Dalle 13 di sabato 13 dicembre fino all’una del giorno seguente la circolazione sarà garantita solo su metà carreggiata e sarà vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli.In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata al sabato 20 dicembre e saranno in vigore le modifiche alla circolazione e alla sosta con le stesse modalità disposte per il sabato 13.