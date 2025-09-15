Demolizione per lavori Alta Velocità, modifiche alla viabilità in viale San Lazzaro: da oggi carreggiata ristretta



In viale San Lazzaro sono previste modifiche alla viabilità a partire da lunedì 15 settembre per i lavori di demolizione legati all’Alta Velocità. In direzione Ponte Alto verso il centro, all’altezza dell’attraversamento pedonale situato di fronte a via Pietro Mascagni, verrà attivato un restringimento stradale, con la carreggiata che passerà da due a una corsia, e con la chiusura di un tratto di marciapiede.Le modifiche alla viabilità dureranno per quattro giorni e sarà sempre garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni. Sono previsti possibili rallentamenti al traffico.