“Easter Egg Hunt” la caccia al tesoro arriva in centro storico

Una caccia alle uova per i più piccoli, con tanti giochi in inglese e una sorpresa finale. È l’iniziativa “Easter Egg Hunt”, prevista sabato 12 aprile, dalle ore 16.00 alle 18.00, promossa dalla Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, in collaborazione con il Comune di Vicenza e organizzata dalla scuola Pingu’s English School e dall’Associazione Culturale Pandora.

La location è quella dei Giardini di Santa Corona, nel cuore della città, e l’obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni in un’attività ispirata al periodo primaverile e pasquale, che unisce divertimento e apprendimento.

La partecipazione è gratuita (con posti limitati) e va fatta attraverso il portale di Confcommercio Vicenza Easyvi.it.

Con le dritte degli insegnanti di Pingu’s , il coinvolgimento in giochi interrativi e in facili attività, i bambini saranno impegnati nella ricerca “del tesoro” e, con il gioco, stimolati ad acquisire con naturalezza nuove parole e frasi in inglese. Per i piccoli sarà anche un’ottima occasione per imparare a fare squadra con altri bambini, tutti accomunati dall’entusiasmo di fare proprio il “bottino”. E alla fine della “caccia”, tutti soddisfatti, con una dolce sorpresa per i partecipanti all’evento.