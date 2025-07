Dracula arriva a Noventa Vicentina: tra parole, ombre e paesaggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Domenica 20 luglio alle 20.45 Noventa Vicentina ospita la seconda tappa di Dracula, spettacolo teatrale itinerante tratto dal celebre romanzo di Bram Stoker. Un evento che trasforma il centro storico del paese in una scenografia evocativa, capace di fondere teatro, racconto e visioni.

L’iniziativa, inserita nella quarta edizione del progetto Milkwood nato nel 2022, è sostenuta dalla Regione del Veneto e dal Comune di Noventa Vicentina, in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto e l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO.

Scritto da Giancarlo Marinelli e prodotto da Ercole Palmieri, con le multivisioni curate da Francesco Lopergolo, Dracula propone un’esperienza immersiva dove il paesaggio urbano incontra la parola scritta. A dare vita ai personaggi ci sarà un cast d’eccezione: Diego Dalla Palma, Samuel Peron, Sebastiano Somma e Romina Mondello.

La narrazione, liberamente ispirata al testo di Stoker, segue le vicende di Jonathan Harker, giovane notaio inviato in Transilvania per incontrare l’enigmatico conte Dracula. Quello che sembrava un semplice incarico si trasforma presto in un incubo: Harker si ritrova prigioniero in un castello immerso nelle tenebre, scoprendo la vera natura del suo ospite — un essere immortale assetato di sangue destinato a gettare Londra nel terrore.

Lo spettacolo è concepito come un percorso itinerante, che condurrà gli spettatori tra le vie e le piazze del centro di Noventa, coinvolgendoli in un viaggio teatrale che unisce letteratura, bellezza architettonica e suggestioni visive. Un’occasione unica per vivere la potenza del racconto gotico in una forma nuova, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile, come un sussurro nella notte.