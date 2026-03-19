“Don’t turn a blind eye”: sabato e domenica al Parco della Pace il murale collettivo ispirato a Guernica

Vicenza, 19 marzo 2026 – Sabato 21 e domenica 22 marzo, nell’ex pista di volo nella zona sud del Parco della Pace, i cittadini potranno prendere parte alla realizzazione di un ground mural, un murale a terra ispirato all’occhio di Guernica. L’iniziativa, dal titolo “Don’t turn a blind eye – Il primo giardino come pratica collettiva al Parco della Pace di Vicenza”, invita la cittadinanza a partecipare attivamente, rafforzando il senso di comunità e cura del parco. Il progetto è promosso dall’assessorato alle politiche giovanili ed è curato da Aspro Studio e dall’artista Pierluigi Slis.

«Invito tutta la città a partecipare: più persone prenderanno parte all’opera, più sarà completa e bella. È un’occasione per vivere insieme questo spazio unico, perfetto per il primo giorno di primavera», sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, che parteciperà personalmente alla realizzazione dell’opera. Sabato alle 15 sarà presente anche il sindaco Giacomo Possamai.

L’attività si svolgerà in tre turni: dalle 9 alle 11, dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 17. Chi vorrà partecipare potrà colorare liberamente il murale: sul posto saranno disponibili dieci “picassini”, forme ispirate a Guernica da posizionare a terra e colorare con pistole a vernice tramite stencil. L’opera sarà considerata conclusa quando la densità di picassini tracciati sarà sufficiente; se necessario, saranno previsti turni aggiuntivi il weekend successivo.

L’idea del ground mural fu proposta dal professor Franco Zagari, coautore del progetto generale del parco, con l’obiettivo di trasformare l’icona universale di denuncia della guerra e appello alla pace di Picasso in un’immagine visiva collettiva all’interno del parco. Il progetto “Don’t turn a blind eye” nasce dalla collaborazione tra Aspro Studio, l’artista Pierluigi Slis e Ey Studio, portando avanti un percorso di azioni urbane ad alto impatto visivo e partecipazione collettiva.