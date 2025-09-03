Domenica arriva la “Luna di sangue”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il prossimo 7 settembre tutti con il naso all’insù per un appuntamento imperdibile: “la luna di sangue”, un’eclissi totale che sarà visibile anche dall’Italia.Un evento raro e suggestivo che, complice l’orario serale e le temperature ancora miti di fine estate, promette di incantare milioni di osservatori in tutta la penisola. Alle ore 19:30 (ora italiana), la Luna sorgerà già immersa nel cono d’ombra della Terra, dando il via alla fase di totalità. Il massimo dell’eclissi è previsto attorno alle 20:12, mentre la fase di oscuramento completo terminerà alle 20:52. Il fenomeno proseguirà con la fase parziale fino alle 21:56 e si concluderà definitivamente alle 22:55, quando la Luna uscirà dalla penombra.

L’eclissi sarà visibile in tutta Italia, ma con alcune differenze. Nelle regioni del Centro-Sud, come Puglia, Calabria, Sicilia e Campania, sarà possibile osservare l’intera fase di totalità fin dal suo inizio. Al Nord, invece, la Luna sorgerà quando l’eclissi sarà già iniziata, rendendo visibile solo la parte centrale e finale del fenomeno. A Milano, ad esempio, la Luna sorgerà alle 19:46, offrendo circa un’ora di visione della totalità. Tuttavia è importante scegliere un punto di osservazione lontano dalle luci della città, in questo campagne, colline, orizzonti aperti sono l’ideale per godere appieno di questo spettacolo naturale.



Fonte AGICOM