Domani sciopero e manifestazioni per Gaza: CGIL davanti alla prefettura

Venerdì 19 settembre 2025 sarà una giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni, scioperi e presidi in tutto il Paese.

La Cgil di Vicenza, oltre alle 4 ore di sciopero a fine turno nei settori privati, ha promosso un presidio in Contrà delle Gazzolle, davanti alla Prefettura, dalle ore 17.00 alle 18.30.

Nel corso dell’iniziativa interverranno delegati sindacali ed esponenti di associazioni e movimenti per la pace e per la Palestina. La Cgil di Vicenza ha inoltre annunciato il sostegno e la partecipazione a tutte le iniziative che verranno organizzate sul territorio per chiedere la fine della guerra e del massacro in corso in Palestina.

Dichiarazione di Giancarlo Puggioni, segretario generale CGIL Vicenza:

«E’ necessario fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla, come priorità immediate.

Chiediamo al Governo ed a tutti i paesi europei di sospendere ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. Ed è necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU.

Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati.

La logica della forza e del riarmo è un pericolo vero per i diritti e la democrazia in tutto il mondo.

Invitiamo tutti a partecipare, l’iniziativa sta insieme alle tante altre iniziative che si stanno promuovendo anche nel nostro territorio promosse con noi e da tante associazioni che si battono per la pace, il disarmo, la fine delle guerre.

Ai Comuni ed alla Provincia chiediamo di interrompere eventuali accordi economici o commerciali con aziende israeliane e di evitare di instaurarne di nuovi e nel contempo promuovere iniziative di pace e di sostegno dei diritti dei popoli e nello specifico del popolo palestinese».