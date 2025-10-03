I manifestanti ProPal bloccano il casello autostradale di Vicenza Est (video)

Vicenza, 3 ottobre 2025 – Prosegue la mobilitazione dei manifestanti a Vicenza, che ha portato al blocco del casello autostradale di Vicenza est. Già dalle prime ore della mattina, le forze dell’ordine hanno predisposto uno schieramento di mezzi per impedire l’ingresso e l’uscita dall’autostrada, così come l’accesso alla tangenziale sud.

Il corteo, partito dalle prime ore della mattina e transitato davanti alla caserma, ha fatto una breve pausa prima di dirigersi verso il Villaggio Usa, in fase di cantiere, e poi proseguire verso il casello autostradale. L’obiettivo dei manifestanti è bloccare la circolazione in entrata e in uscita dal casello, come già avvenuto attorno alle 11.15, quando il casello e la tangenziale sono stati ufficialmente chiusi dalle forze dell’ordine.

Alle 11.43 il corteo ha raggiunto il casello, dove la polizia ha mantenuto lo sbarramento, impedendo qualsiasi accesso all’autostrada. La situazione resta monitorata dalle autorità, con possibili ripercussioni sulla viabilità in ingresso e uscita dalla città.