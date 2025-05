Denunciate quattro persone per concorso in riciclaggio e frode in commercio 

Nelle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione, a Costabissara, Castegnero e Padova, a decreti di perquisizione domiciliare e personale emessi dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di quattro persone ritenute a vario titolo responsabili di concorso in riciclaggio e frode in commercio.

In particolare l’attività investigativa condotta dalla gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Vicenza e diretta dalla Procura di Vicenza, ha permesso di ricostruire un complicato ed articolato sistema attivo da tempo, attraverso il quale tre delle persone indagate, a vario titolo e con ruoli distinti, avrebbero venduto in Italia e all’estero autovetture Ferrari, precedentemente acquistate come incidentate/danneggiate dopo aver riparato le parti danneggiate, vendendole successivamente come se non fossero mai state incidentate.

Inoltre gli indagati, in concorso tra loro ed anche in questo caso con ruoli e contributi distinti, si sarebbero illecitamente appropriati di autoricambi originali di Ferrari, sottratti alla linea di produzione della casa madre e sostituendoli su autovetture Ferrari incidentate o danneggiate, ostacolandone così la ricostruzione della loro provenienza delittuosa, ed evitando anche la revisione straordinaria del veicolo.