“Demenza, più informazioni meno paura”, incontro a Malo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Il Centro Servizi Muzan di Malo, con il patrocinio del Comune, propone alla cittadinanza un ciclo di tre incontri informativi gratuiti aperto a tutti. Il primo appuntamento giovedì 10 aprile alle 20 all’Auditorium Rigotti di Malo.

Tra le tante patologie che colpiscono gli anziani, le più subdole sono senza dubbio le demenze che, a causa del progressivo decadimento cognitivo delle persone che ne sono colpite, finiscono per impattare fortemente, e spesso imprevedibilmente, anche sui nuclei familiari.

Proprio per cercare di dare un inquadramento complessivo, sia dal punto di vista medico, sia da quello psicologico e delle relazioni che comporta il confrontarsi con questo tipo di malattie, il Centro Servizi Muzan di Malo, con il patrocinio del Comune, organizza un ciclo di incontri gratuito aperto a tutti, che si terranno nell’Auditorium Rigotti di Malo, in via Martiri della Libertà, 12 con inizio alle ore 20.

Ogni serata, gestita da professionisti esperti, fornirà spunti di riflessione e informazioni utili sulla demenza; un tema molto delicato che tocca molte persone e, con esse, le relative famiglie.

«Questo ciclo di incontri nasce dall’idea di offrire al territorio un’occasione in più per parlare di che cosa significa affrontare la demenza di un familiare sottolinea la presidente Elisa Gonzo -. Dal 2021, forti dell’esperienza e della collaborazione acquisita con medici ed esperti del settore e sviluppata nel corso degli anni, abbiamo voluto offrire alla cittadinanza l’opportunità di capire meglio questo tipo di patologie, perché più si conosce e più si è in grado di affrontarle».

Il primo appuntamento è per giovedì 10 aprile e sarà dedicato proprio all’importante ruolo dei familiari prima e dopo l’ingresso in struttura del loro caro. “La figura del caregiver”, il tema che verrà affrontato dalla psicologa Erika Colpo e dall’assistente sociale Clara Rizzato.

Martedì 13 maggio Luca Pellizzari, primario del reparto di Geriatria dell’Ospedale Alto Vicentino – Santorso e la geriatra del reparto Giulia Trapella Salerno, parleranno della “Malattia di Alzheimer: primi segnali, evoluzione e nuovi orizzonti”.

Infine, giovedì 12 maggio, ultimo incontro con la nutrizionista Valeria Portieri e la Logopedista Giulia Lovato che forniranno le “Indicazioni alimentari per una corretta gestione del pasto”.

Info: 0445 580477 – segreteria@muzan.it