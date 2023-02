Dalla Negra (FI): “Zoppello e Cicero alimentano la grancassa della sinistra”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato-dichiarazione di Michele Dalla Negra, consigliere di Idea Vicenza-Rucco Sindaco.

“Dubbi – scrive- non ve ne erano ma la cartina al tornasole calata dal sindaco ha fornito una scontata conferma anche per quelle anime pie sempre animate da encomiabile spirito ecumenico. Zoppello e Cicero piuttosto che favorire il centro destra andranno ad alimentare la grancassa della sinistra. E d’altro canto, non dimentichiamolo, Claudio Cicero, il cui immenso ego e’ oggi vieppiu’ alimentato dal livore, è stato, all’insegna del motto lanzichenecco “Franza o Spagna purché se magna”, consigliere delegato del podestà Variati, poi cacciato anche quella volta, perché aveva affisso un calendario Mussoliniano nel proprio ufficio comunale…. Dunque, non dovrebbe sorprendere se nel suo potpourri ideologico appoggiasse il giovin signore del PD locale. Stupisce invece che il mite Zoppello sia così radicale ma, evidentemente, deve in qualche modo giustificare la sua virata a 180^ verso le sirene apparentemente ammaliatrici del prode, questa volta non Achille ma, più semplicemente, Giacomo”