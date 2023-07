Dal 13 luglio lavori alla rotatoria tra viale Diaz, viale Dal Verme e viale Ferrarin

Possibili rallentamentiPrendono il via domani, giovedì 13 luglio, i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della rotatoria tra viale Diaz, viale Dal Verme e viale Ferrarin.I lavori si svolgeranno per due giorni, fino a venerdì 14 luglio, dalle 8 alle 18 e dalle 21 a mezzanotte. La circolazione sarà sempre consentita. Saranno possibili rallentamenti.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).