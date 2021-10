Covid Veneto, ricoverati in diminuzione ma 2 morti nelle ultime 24 ore

Sono 363 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore nelle province venete, pee prima Padova, con 89 casi, seguita da Treviso e Verona con 76 ciascuna, Vicenza con 53, Venezia con 46, Rovigo con 11 e Belluno con 5. Gli attualmente positivi sono 10.136. Due i morti nelle ultime 24 ore.

Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.