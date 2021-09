Covid Veneto: calano ancora i positivi e i ricoveri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Regione Veneto ha pubblicato i dati di oggi relativi ai nuovi contagi da Covid-19.

In calo gli attualmente positivi: 11.379 (-217 rispetto a ieri).

Sono 376 i nuovi positivi, ma continuano a calare i ricoverati: sono 305 adesso (6 in meno rispetto a 24 ore fa), di cui 253 in area medica (-3) e 52 in terapia intensiva (-3).

Un decesso nelle ultime 24 ore, 593 i guariti.