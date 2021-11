Covid: Veneto, 1.931 nuovi casi e 4 morti in 24 ore

Sono 1.931 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Purtroppo ci sono anche 4 vittime. Gli attuali positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva. Il numero maggiore di casi è a Padova con 410 nuovi positivi, poi Treviso con 394 casi, seguita da Vicenza con 336 e Venezia con 387. A Verona invece sono stati 249 i nuovi contagi, 82 a Rovigo e 61 a Belluno. Sono 431 (+19) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 78 (+1) quelli in terapia intensiva.