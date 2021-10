Covid, i dati ad un anno di distanza

Un anno fa, il Covid 19 tornava di prepotenza nelle vite degli italiani dopo un’estate relativamente tranquilla. Il rapporto dell’ISS iniziava con la frase «Il virus oggi circola in tutto il Paese». La curva dei contagi cresceva esponenzialmente e la seconda ondata era alle porte. Come sono oggi i nostri dati?

Un anno fa, l’Italia aveva numeri molto preoccupanti: 75 casi ogni 100 mila abitanti, ben al di sopra del limite di oggi di 50; il tracciamento inizia a diventare inefficace e l’indice di trasmissibilità sale a 1,17, allarmando le alte sfere del Paese. Il governo Conte vara una serie di Dpcm per scongiurare la strage.



Non bisogna dimenticarsi in che direzione stava andando l’Italia un anno fa: al 13 ottobre 2020, solo quattro regioni erano considerate a rischio moderato (Basilicata, Valle d’Aosta, le province di Trento e BOlzano) mentre tutte le altre erano in fascia bianca. Il 31 di ottobre seguente, i casi al giorno sono più di 30 mila e i morti schizzeranno (da lì a novembre) fino a più di 1000 al giorno.

Se le curve epidemiologiche stanno migliorando (casi, deceduti, indice di positività, terapie intensive) è per la percentuale di vaccinati in tutto il Paese. Tuttavia, ci sono altre 8 milioni di persone solo in italia che non vogliono vaccinarsi o non l’hanno ancora fatto: adesso che si avvicina l’inverno e la vita sociale passerà dall’aperto all’interno, sarà necessaria la massima prudenza.