Covid, dati Veneto: calano i positivi ma crescono i ricoveri. 4 decessi

La Regione Veneto ha pubblicato i dati relativi ai contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore.

In leggero caso i positivi: -88 rispetto a 24 ore prima, con 547 guariti e 463 nuovi positivi.

Crescono però i ricoveri: cinque in più in totale, quattro in area medica e uno in terapia intensiva.

Quattro i decessi nelle ultime 24 ore.