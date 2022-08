COSTABISSARA – Aveva inseguito e molestato due ragazze: 50enne di Valdagno denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un 50enne incensurato di Valdagno è stato segnalato per molestie a due ragazze di Costabissara. Ora lo attende una sanzione da 10 mila euro per atti osceni in luogo pubblico.

I fatti risalgono alla sera tra l’8 e il 9 luglio, quando l’uomo ha avvicinato due ragazze e le ha mostrato le proprie parti intime. Le giovani sono scappate in macchina, inseguite, fermandosi solo quando credevano di averlo seminato. Non è stato così, perché poco dopo si sono ritrovate la macchina di traverso che gli bloccava la strada. Successivamente però, le due sono riuscite a darsi alla fuga.

Nei giorni successivi, il cinquantenne alla guida del suv si sarebbe appostato alla ricerca delle sue vittime. La polizia locale ha quindi avviato un’attenta indagine, supportata dalle denunce e dal sistema di videosorveglianza del territorio. Ora, la denuncia e le sanzioni per il valdagnese.