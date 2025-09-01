Coppia di Singapore si perde in montagna

Una coppia di escursionisti di Singapore, lei 28 anni e lui 31, è stata recuperata ieri pomeriggio dal Soccorso alpino di Cortina dopo essersi persa lungo i sentieri delle Dolomiti.

Partiti dal Lagazuoi in direzione del Rifugio Scoiattoli, intorno alle 16.20 i due hanno contattato la Centrale operativa segnalando di trovarsi in difficoltà. Le coordinate hanno però rivelato che si trovavano in realtà a metà della Val Travenanzes, a quota 1.850 metri. Invitati a scendere lungo il sentiero 401, una squadra del Soccorso alpino si stava portando verso Ponte di Cadoris per intercettarli, ma poco prima delle 18 i due hanno richiamato: invece di scendere, avevano ripreso a salire, fermandosi a quota 2.100 metri, stanchi e incapaci di proseguire.

La coppia è stata raggiunta dall’elicottero Falco, imbarcata in hovering e trasportata al Rifugio Scoiattoli.

Alle 19.30, un secondo intervento ha visto i soccorritori impegnati per una persona in difficoltà, sfinita e con un possibile malessere, in discesa dal Rifugio Vandelli lungo il sentiero 215. L’escursionista è stata recuperata e portata all’ospedale di Pieve di Cadore.