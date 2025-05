Controllo straordinari dei Carabinieri nel Bassanese con Unità Cinofile: raffica di denunce

Nel corso della nottata appena trascorsa, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa,nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, al monitoraggio di alcuni locali pubblici tra Bassano del Grappa e Rosà.

Un’attività massiva che ha visto impiegati 7 mezzi con colori d’Istituto e 15 militari della Compagnia di Bassano del Grappa, supportati nella fase esecutiva da personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD), con apposito cane antidroga.

I militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica: un 52enne di Bassano del Grappa, il quale, controllato da militari della Sezione Radiomobile in via Motton di Bassano, alla guida di un autocarro, sottoposto ad accertamento alcolemico mediante apparato etilometro in dotazione, risultava positivo con un tasso pari a 1,58 g/l; un 21enne di Mussolente, neopatentato, il quale, controllato da militari della Stazione Carabinieri di Solagna in via Farronati di Romano d’Ezzelino, a seguito di autonoma fuoriuscita stradale, occorsa mentre si trovava alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento alcolemico mediante specifico apparato, è risultato positivo con un tasso pari a 1,77 g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

Hanno poi segnalato al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanze stupefacenti: un 16enne e un 17enne, entrambi di Bassano del Grappa, i quali, controllati da personale delle Stazioni di Nove e Lusiana, nel mentre, in quella Strada SS. Fortunato e Lazzaro, si trovavano all’interno di un plateatico di un’attività commerciale in quel momento chiusa, venivano trovati in possesso, rispettivamente, di gr. 2,05 e 4,2 di “hashish”.

Hanno anche multato per guida in stato di ebbrezza: un 28enne di Nove, il quale, controllato da militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, in quella via Viviani, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento attraverso apparato etilometro veniva trovato con un tasso a pari a 0,58 g/l.

Infine, sempre corso nottata, nell’ambito del controllo esperito ad alcuni avventori di diversi locali insistenti nel centro storico di Bassano del Grappa, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, con il supporto del cit. Nucleo Cinofili, rinvenivano, in stato di abbandono, nei pressi di uno dei locali, un involucro contenente gr. 1,19 di cocaina, verosimilmente abbandonato da ignoto avventore, immediatamente prima del controllo di polizia esperito con il supporto del cane anti-droga.