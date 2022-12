Controlli a Vicenza – Trovate due finte guardie giurate

Si è conclusa questa mattina una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le attività effettuate nei giorni scorsi si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza – soprattutto a Ponte degli Angeli, in Via Rattazzi, in Via Muttoni ed ai giardini di Campo Marzio – di soggetti molesti, che assumono spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli specifici, inoltre, sono stati effettuati in Piazza Matteotti, in tutta la zonadel Quadrilatero e nel Centro storico della Città.

Lo scopo di queste attività operative è quello di contrastare, mantenendo una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati24 autoveicoli e 75 persone, di cui 25 straniere e 16 con precedenti penali e/o di Polizia.

Nella serata di ieri, in Corso Fogazzaro, venivano controllati anche 2 individui, indossanti delle pettorine rinfrangenti recanti la scritta “SECURITY”, che riferivano agli Agenti di svolgere attività di vigilanza nelle ore notturne ai mercatini di Natale allestiti nel centro storico di Vicenza. All’esito degli accertamenti di Polizia, entrambi gli individui risultavano gravati da precedenti penali e di polizia e nessuno dei due risultava rivestire la qualifica di Guardia Particolare Giurata, così come alcun incarico era mai stato conferito alla presunta Agenzia di Sicurezza privata alla quale hanno riferito di appartenere: anzi, tale Agenzia è risultata essere priva di qualsivoglia autorizzazione. Per questi motivi, nei confronti dei due soggetti il Questore ha emesso altrettanti FOGLI DI VIA OBBLIGATORI, con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni.

Nella nottata di ieri, inoltre, in Corso SS Felice e Fortunato veniva identificata una cittadina serba, tale Z. S. di anni 24, a carico della quale risultava un rintraccio per indebiti utilizzi di Carte Bancomat. La donna veniva accompagnata in Questura per gli accertamenti del caso, all’esito dei quali il Questore disponeva nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Antimafia dell’Avviso Oralee contestuale Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni.

Al termine delle attività operative, pertanto il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza;

(dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza; 3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio; 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, in prossimità delle prossime Festività natalizie, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera fisiologica – ha precisato il Questore Sartori. Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, ci consente di contrastare e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità e di degrado. La presenza intensificata sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, finalizzata ad una attenta attività di prevenzione nei confronti di questi aspetti delinquenziali, è di fondamentale importanza per evitare che i cittadini ed i visitatori ne diventino vittime”