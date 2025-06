Confcommercio Vicenza: “In città è forte l’allarme sociale sulla sicurezza. Servono quanto prima adeguati rinforzi”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il presidente provinciale di Confcommercio Nicola Piccolo interviene sulle recenti notizie relative all’assegnazione di agenti della Polizia di Stato sul territorio vicentino: “La sicurezza e il presidio del territorio è fatta di tante componenti, ma è indubbio che la presenza visibile degli addetti delle Forze dell’Ordine fa sentire protetti cittadini e imprenditori ed è un deterrente importante per chi vuole delinquere o si rende protagonista di fatti di degrado. Bene dunque – prosegue il presidente Piccolo – la decisione di assegnare 10 nuovi agenti al Commissariato di Bassano del Grappa, che era in evidente difficoltà sotto questo punto di vista. Ci saremmo però aspettati un’attenzione maggiore, da parte del Ministero dell’Interno, anche alla situazione del Capoluogo, dove è forte l’allarme sociale sul fronte della sicurezza, con tante situazioni che, anche recentemente, hanno coinvolto gli operatori del commercio, ovvero imprenditori che con le loro vetrine affacciate su vie e piazze, garantiscono un servizio essenziale alla cittadinanza e contribuiscono al decoro, alla bellezza, alla vitalità della città”.

Per Confcommercio Vicenza la decisione di non garantire in questa tornata di assegnazioni adeguati rinforzi alla Questura del Capoluogo, a fronte anche dei previsti pensionamenti dei prossimi mesi, “rischia di mettere ulteriormente sotto pressione chi già oggi sta dando il massimo per garantire la sicurezza in città, personale delle Forze dell’Ordine a cui siamo fortemente riconoscenti – prosegue il presidente Piccolo -. Per questo riteniamo prioritario che siano quanto prima garantiti adeguati innesti all’organico della Polizia di Stato a Vicenza, che non solo coprano i posti eventualmente vacanti a causa dei pensionamenti, ma rinforzino in modo sostanziale e permanente la dotazione organica della Questura”.