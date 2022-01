Con l’auto sul Grappa su strade chiuse per neve: interviene il soccorso (FOTO)

Domenica si è registrata l’ennesima attivazione per il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, le cui squadre hanno girato dalle 15 circa alle 19, a seguito della richiesta di una coppia non più in grado di proseguire in discesa dalla zona del Forcelletto, piantata con la macchina in un punto imprecisato della montagna. Impossibile ricontattare l’uomo che aveva chiamato poiché il cellulare non era più raggiungibile, i soccorritori sono andati avanti per ore a cercare moglie e marito percorrendo le varie strade, salvo poi scoprire – grazie all’intervento dei Carabinieri risaliti al numero della donna – che la coppia era scesa a piedi, aveva trovato un passaggio fino alla stazione di Cismon del Grappa e stava rientrando a casa.Nei giorni scorsi sono state numerose le chiamate per Soccorso alpino e Vigili del fuoco fatte da automobilisti avventuratisi con la propria macchina su strade ingombre di neve e incapaci di trarsi d’impaccio autonomamente. Il soccorso alpino ricorda per l’ennesima volta che: “A parte la Strada Cadorna, nel resto della viabilità del Monte Grappa vige il DIVIETO DI TRANSITO in questa stagione. In seconda battuta, non è assolutamente sufficiente possedere un’auto 4×4 – in taluni casi nemmeno dotata di catene – per riuscire ad avanzare in carreggiata su gran parte della viabilità”.