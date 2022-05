“Colto e mangiato”: ultimo appuntamento con Coldiretti Vicenza

Grande successo e partecipazione per “Colto e mangiato”, l’agri-aperitivo promosso dagli agriturismi Coldiretti di Terranostra e Campagna Amica Vicenza giunto all’ultimo appuntamento, in programma dopodomani, dalle 18 alle 20, all’Agriturismo Le Poscole Al Canton a Castelgomberto.

Una proposta originale, che ha permesso di vivere la campagna attraverso un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Cinque appuntamenti, giunti all’ultimo incontro, nel corso dei quali i partecipanti hanno conosciuto le straordinarie possibilità di utilizzare le erbe in cucina, accostate ai prodotti tipici del territorio vicentino.

“Abbiamo pensato ad un’iniziativa davvero a tuttotondo – spiega il presidente Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – in quanto le nostre strutture hanno proprio come mission quella di ospitare e di accogliere i visitatori, che non sono semplici clienti, ma persone da accompagnare in un percorso di riscoperta delle tradizioni. E mai come in questo periodo, che speriamo preannunci l’addio alla pandemia, c’è bisogno di uscire, di guardare con speranza e fiducia il futuro, sotto tutti i punti di vista”.

Gli appuntamenti con “Colto e mangiato”, quindi, sono giunti al termine. E, dopodomani, il 18 maggio dalle 14 alle 15.30 all’Agriturismo Le Poscole Al Canton, che propone una dolce merenda: un’idea nuova per rifocillarsi, anche per i più piccoli, all’insegna del gusto e della salute.

“Colto e mangiato– conclude il presidente Lotto – la dice lunga sullo spirito degli agrituristi Coldiretti, sempre in prima linea e pronti a mettere la faccia su ciò che preparano, a partire dall’uso di materie prime fresche e di stagione, espressione del territorio e di una cultura agroalimentare alla quale non vogliamo certo rinunciare, nonostante le difficoltà che gli operatori del settore stanno affrontando”.

