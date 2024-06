Pizza in Piazza: dal 14 al 16 giugno in piazza dei Signori le eccellenze del territorio

Una tre giorni dedicata al prodotto da forno più amato nel mondo tra workshop e degustazioni. Dal 14 al 16 giugno torna in piazza dei Signori a Vicenza l’evento che promuove la cultura della pizza, la formazione dei suoi talenti e la valorizzazione del made in Italy.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi e dal presidente dell’Associazione Eccellenza della Pizza (AENEP) Francesco Savarise che organizza l’evento.«Vicenza – dichiara l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi – torna ad ospitare con grande piacere nella splendida cornice della sua piazza principale questa iniziativa che promuove la pizza di qualità e tutto il mondo che le ruota attorno. Un evento a cui invitiamo tutti i cittadini, perché sarà non solo l’occasione per concedersi ottime degustazioni, ma anche per scoprire i segreti di un prodotto tipicamente italiano che il mondo ci invidia, grazie agli approfondimenti sulla storia e la cultura della pizza».“Pizza senza confini: sempre più un’esperienza di ristorazione globale”. Questo è infatti il titolo del dibattito che si terrà domenica 16 giugno alle 16 a Vicenza, in occasione della seconda edizione della manifestazione “Pizza in piazza”. Tre grandi maestri pizzaioli e uno chef stellato saranno i protagonisti di questo evento che vuole essere un’occasione di confronto sul prodotto da forno più amato e conosciuto al mondo. Gli ospiti d’eccezione di questo dibattito saranno: Enzo Coccia, della pizzeria La Notizia (Napoli), Luca Pezzetta, della pizzeria Clementina (Roma), Renato Bosco, della pizzeria Renato Bosco pizzeria (San Martino Buon Albergo, VR) e lo chef stellato Matteo Grandi di “Matteo Grandi in Basilica” (VI). A moderare l’incontro sarà Francesca Riganati, consulente strategica e di comunicazione nel food, già responsabile di formazione di tutte le scuole di Gambero Rosso.«La pizza raccontata in tutte le sue sfumature. Questo l’obiettivo del dibattito che abbiamo organizzato con i grandi professionisti del settore. – spiega Francesco Savarise, presidente di AENP – Si partirà dalle origini, con un racconto sulle radici storiche della pizza per esplorarne poi gli stili, dai più classici fino alle nuove tendenze, anche dolci! E poi la figura dei pizzaioli, i veri protagonisti della rivoluzione del mondo dell’arte bianca. Ci addentreremo in un racconto di gusto che parlerà di topping creativi gourmet, di location di lusso, di nuovi innovativi format e di posizionamento. Il nostro viaggio si concluderà poi fuori dai confini del Bel Paese, per scoprire le varianti della pizza nel mondo e le entusiasmanti previsioni future».A fare da cornice a questo dibattito “Pizza in Piazza”, la tre giorni organizzata da AENP, che dal 14 al 16 giugno in Piazza dei Signori a Vicenza offrirà la possibilità a professionisti e appassionati di scoprire il mondo della pizza da vicino, tra interessanti incontri e degustazioni.L’evento prenderà ufficialmente il via venerdì 14 giugno con l’inaugurazione alle 16 e proseguirà fino alle 23.30.Sabato 15 giugno e domenica 16, dalle 11 del mattino fino a sera, la manifestazione sarà pronta ad accogliere professionisti, amanti della pizza, cittadini e turisti per far godere loro di ottimo cibo, buona musica e incontri dedicati anche ai più piccoli.Un appuntamento imperdibile per tutti i pizza lovers, che grazie a Pizza in Piazza potranno osservare da vicino i più grandi maestri pizzaioli del Veneto durante la preparazione delle loro creazioni. Saranno infatti 9 le postazioni dove le grandi firme dell’arte bianca daranno sfogo alla loro creatività, in show cooking live in cui protagonisti saranno impasti dei più disparati e topping d’autore.Un vero percorso di gusto per scoprire la bontà dei lievitati di: -Catello Buononato di Pizzeria Catello di Vigardolo (VI) -Rosario Giannattasio di Acqua e Farina di Vicenza (VI) -Massimiliano Fraccarolo e Riccardo Furlani di Fattore F di Vicenza (VI) -Mauro Pozzer di Pizzeria Alla Rotonda di Thiene (VI) -Giuseppe Soldà’ La Pieve Chiampo (VI) -Alessandro Buono de Il Picchio di Dosson (TV) -Antonio Cuomo e Davide Cuomo di Pizzeria Cuomo Thiene (VI) -El Anbri Abdessamad di Pizzeria Loop Albignasego (PD) -Raffaele Ugliano di Le Fornaci da Lello di Costabissara (VI).L’edizione 2024 si prospetta elettrizzante e ricca di novità. La prima su tutte la presenza tra i Main sponsor del birrificio Krombacher che si aggiunge ai due storici marchi Euroservice Catering e Latteria Mortaretta.

Non solo pizza ma… divertimento e solidarietà

Pizza in Piazza, come lo scorso anno, vuole essere una tre giorni di puro divertimento dedicato a tutti, comprese le famiglie. Quest’anno però la vera novità è dedicata ai bambini. Nei giorni di sabato e domenica saranno molte le sorprese dedicate ai più piccoli i quali saranno coinvolti in prima persona attraverso esperienze inedita al fianco dei maestri pizzaioliLa tre giorni vicentina non è però solo divertimento, ma anche solidarietà. Infatti, al fianco di AENP e dei maestri pizzaioli, vi sarà anche uno spazio dedicato alle associazioni benefiche, per portare in piazza i valori condivisi dell’impegno sociale e della partecipazione collettiva.Presenti, durante tutte le giornate dell’evento, saranno AISM Associazione italiana sclerosi multipla e Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).Durante le giornate del festival, il pubblico potrà inoltre vivere momenti di svago e divertimento grazie a performance musicali live.