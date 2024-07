Colto da grave malore al Forte Campolongo: 60enne elitrasportato in ospedale

Mercoledì 17 luglio verso le 17.30 l’elicottero di “Treviso Emergenza” è decollato in direzione del Forte Campolongo per una persona colta da malore. Arrivati sul posto, tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati sbarcati con un verricello di 30 metri e indirizzati da un gruppo di ragazzi all’interno dell’edificio dove si trovava il 60enne di Padova assieme a due amici. Accompagnato lentamente all’esterno, all’uomo sono stati subito effettuati i primi controlli ed è apparsa evidente la gravità delle sue condizioni. Non appena l’elicottero di è avvicinato per l’imbarco, l’escursionista è improvvisamente peggiorato e il personale sanitario gli ha praticato le manovre di rianimazione, finché non si è ripreso. Caricato a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.