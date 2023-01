Colli Euganei – Garage a fuoco: due intossicati

Ieri alle 16:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sengiari a Teolo per l’incendio di un’auto all’interno di una struttura coperta annessa ad un’abitazione utilizzata anche come ricovero attrezzi: due anziani leggermente intossicati. Bruciate anche due cataste di legno a ridosso degli stabili. I pompieri accorsi da Abano Terme e Padova con un’autopompa, due autobotti e nove operatori, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato l’auto e la legna da ardere. L’incendio ha provocato danni ad una finestra della casa con l’annerimento della stanza e danni da fumo in tutti i locali. I due anziani che hanno respirato del fumo nelle prime fasi dell’incendio sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 20:00.