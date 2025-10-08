Climathon Venezia 2025, ecco i progetti vincitori

Sono tre i progetti vincitori della Climathon Venezia 2025, due giornate di lavoro collettivo tenutesi sabato 4 e domenica 5 ottobre alla Casa di The Human Safety Net, dedicate alla ricerca di soluzioni per l’adattamento al riscaldamento globale.

Una trentina di partecipanti tra cittadini, studenti, professionisti e rappresentanti di associazioni hanno dato vita a sei gruppi di lavoro.

Le idee premiate – dei gruppi Gaia Network, Santa Marta El Zardin in pìe e Cae Vignole – accederanno all’Innovation Lab, un percorso di cinque laboratori da novembre 2025 a marzo 2026, con spazi di coworking e supporto operativo per trasformare le proposte in iniziative concrete.

Gaia Network propone la creazione di una piattaforma web collaborativa per mettere in rete piccole imprese, associazioni e cooperative veneziane, favorendo sinergie, accesso ai finanziamenti e sviluppo di progetti comuni ispirati a sostenibilità, giustizia ambientale e partecipazione.Santa Marta El Zardin in pìe propone un sistema di pannelli e giardini verticali con bioreattori per ridurre le temperature urbane, migliorare la qualità dell’aria e rafforzare il senso di comunità nel quartiere di Santa Marta. Cae Vignole è un progetto per la creazione di una comunità energetica rinnovabile alle Vignole, basata sulla produzione e condivisione di energia fotovoltaica. L’evento è organizzato dal Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, parte di una rete internazionale promossa da Eit Climate-Kic.

“Queste due giornate vogliono essere solo l’inizio di un percorso educativo e partecipativo – dichiara Carlo Barbante, presidente del Csrcc -. Stiamo avviando un progetto con le scuole del territorio per far riflettere le nuove generazioni sulle tematiche del cambiamento climatico e produrre un messaggio di speranza, basato sul rispetto reciproco tra persone e natura. Entrambi i percorsi confluiranno nella primavera 2026, con un evento pubblico di restituzione del lavoro svolto”.ANSA VENETO